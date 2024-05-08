الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-08 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024

تستمر اسرائيل في حربها المسماة محدودة على رفح، وتستمر الولايات المتحدة بمعارضة عملية اسرائيلية تسميها كبرى هناك، حسب ما اكد مجددًا اليوم وزير الدفاع الاميركيّ، لويد اوستن.

وبما أنّ العملية تبدو حتى الساعة محدودة في رفح، فان تهديد واشنطن بوقف مد تل ابيب ببعض شحنات الاسلحة، حسب ما أعلن اوستن، ومطالبة مديرالاستخبارات الامريكية وليام بيرنز رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتعليق العملية مقابل اطلاق الرهائن لدى حماس، لن يؤديا الى وقف العملية، التي قال احد كبار المسؤولين الاسرائيليين ان بلاده ستواصلها ولو بأظافرها. 

موقف اسرائيل المتصلب في غزة، لم يمنع البيت الابيض من القول ان المحادثات في شأن اتفاق الرهائن مستمرة، وان الفجوة بين اسرائيل وحماس يمكن حسرها، من خلال محادثات القاهرة غير المباشرة، وهي استؤنفت اليوم بحضور كل الوسطاء ووفدي اسرائيل وحماس.

تزامنا مع معارك رفح، هدد وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت لبنان مجددا اليوم، محذرًا في جولة له على الحدود من ان العمليات هناك لم تكتمل وان الصيف قد يكون ساخنًا.

هذه التطورات تشكل محط متابعة اللبنانيين، الذين يراقبون تطورات ملف النزوح السوريّ، وهو يشهد محطتين غدًا: لقاء بكركي الذي سيظهر خطر النزوح المحدق على لبنان، والوقفة التي سينفذها التيار الوطني الحر امام مفوضية الاوروبيين.

كما يراقب اللبنانيون تطورات عصابة الاعتداء على القصار، وامتدادها. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

8-5-2024

مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07

مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-06

مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-05

مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-04

مقدمة النشرة المسائية 4-5-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07

مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-06

مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-05

مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-04

مقدمة النشرة المسائية 4-5-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:03

تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-07

سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة

LBCI
منوعات
09:36

ألغت حفل الكشف عن جنس الجنين... لن تصدقوا السبب

LBCI
منوعات
06:57

أطل من الماء وأرعب السكان... بعد أن أثار رأس تمساح بلبلة كبيرة انكشفت الحقيقة المضحكة! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:50

وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

كارلا شمعون مجددًا على مسرح الموسيقي العالمي هانز زيمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رفح... بين ربط النزاع وإشعاله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مدير الإستخبارات الأميركية في جولات شملت القاهرة والدوحة وتل أبيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ماذا يقول أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي للـLBCI عشية إنطلاق رالي الربيع؟

LBCI
أخبار لبنان
13:45

الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ذكرى تأسيسها: جائزة نوبل للسلام ٣ مرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

في اليوم العالمي للصليب الاحمر والهلال الأحمر... شبان وشابات يتحدثون عن شغفهم للتطوع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
02:45

بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح

LBCI
فنّ
03:46

لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)

LBCI
منوعات
10:03

تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!

LBCI
آخر الأخبار
04:21

معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة

LBCI
أخبار لبنان
05:40

بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..

LBCI
فنّ
10:13

أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟

LBCI
فنّ
03:31

"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش

LBCI
منوعات
03:43

في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More