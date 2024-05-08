مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024

تستمر اسرائيل في حربها المسماة محدودة على رفح، وتستمر الولايات المتحدة بمعارضة عملية اسرائيلية تسميها كبرى هناك، حسب ما اكد مجددًا اليوم وزير الدفاع الاميركيّ، لويد اوستن.



وبما أنّ العملية تبدو حتى الساعة محدودة في رفح، فان تهديد واشنطن بوقف مد تل ابيب ببعض شحنات الاسلحة، حسب ما أعلن اوستن، ومطالبة مديرالاستخبارات الامريكية وليام بيرنز رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتعليق العملية مقابل اطلاق الرهائن لدى حماس، لن يؤديا الى وقف العملية، التي قال احد كبار المسؤولين الاسرائيليين ان بلاده ستواصلها ولو بأظافرها.



موقف اسرائيل المتصلب في غزة، لم يمنع البيت الابيض من القول ان المحادثات في شأن اتفاق الرهائن مستمرة، وان الفجوة بين اسرائيل وحماس يمكن حسرها، من خلال محادثات القاهرة غير المباشرة، وهي استؤنفت اليوم بحضور كل الوسطاء ووفدي اسرائيل وحماس.



تزامنا مع معارك رفح، هدد وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت لبنان مجددا اليوم، محذرًا في جولة له على الحدود من ان العمليات هناك لم تكتمل وان الصيف قد يكون ساخنًا.



هذه التطورات تشكل محط متابعة اللبنانيين، الذين يراقبون تطورات ملف النزوح السوريّ، وهو يشهد محطتين غدًا: لقاء بكركي الذي سيظهر خطر النزوح المحدق على لبنان، والوقفة التي سينفذها التيار الوطني الحر امام مفوضية الاوروبيين.



كما يراقب اللبنانيون تطورات عصابة الاعتداء على القصار، وامتدادها.