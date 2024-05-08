الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-08 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024
تستمر اسرائيل في حربها المسماة محدودة على رفح، وتستمر الولايات المتحدة بمعارضة عملية اسرائيلية تسميها كبرى هناك، حسب ما اكد مجددًا اليوم وزير الدفاع الاميركيّ، لويد اوستن.
وبما أنّ العملية تبدو حتى الساعة محدودة في رفح، فان تهديد واشنطن بوقف مد تل ابيب ببعض شحنات الاسلحة، حسب ما أعلن اوستن، ومطالبة مديرالاستخبارات الامريكية وليام بيرنز رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتعليق العملية مقابل اطلاق الرهائن لدى حماس، لن يؤديا الى وقف العملية، التي قال احد كبار المسؤولين الاسرائيليين ان بلاده ستواصلها ولو بأظافرها.
موقف اسرائيل المتصلب في غزة، لم يمنع البيت الابيض من القول ان المحادثات في شأن اتفاق الرهائن مستمرة، وان الفجوة بين اسرائيل وحماس يمكن حسرها، من خلال محادثات القاهرة غير المباشرة، وهي استؤنفت اليوم بحضور كل الوسطاء ووفدي اسرائيل وحماس.
تزامنا مع معارك رفح، هدد وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت لبنان مجددا اليوم، محذرًا في جولة له على الحدود من ان العمليات هناك لم تكتمل وان الصيف قد يكون ساخنًا.
هذه التطورات تشكل محط متابعة اللبنانيين، الذين يراقبون تطورات ملف النزوح السوريّ، وهو يشهد محطتين غدًا: لقاء بكركي الذي سيظهر خطر النزوح المحدق على لبنان، والوقفة التي سينفذها التيار الوطني الحر امام مفوضية الاوروبيين.
كما يراقب اللبنانيون تطورات عصابة الاعتداء على القصار، وامتدادها.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
8-5-2024
مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07
مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07
مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-06
مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-06
مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-05
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-05
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-04
مقدمة النشرة المسائية 4-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-04
مقدمة النشرة المسائية 4-5-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07
مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07
مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-06
مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-06
مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-05
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-05
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-04
مقدمة النشرة المسائية 4-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-04
مقدمة النشرة المسائية 4-5-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-07
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-07
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
0
منوعات
09:36
ألغت حفل الكشف عن جنس الجنين... لن تصدقوا السبب
منوعات
09:36
ألغت حفل الكشف عن جنس الجنين... لن تصدقوا السبب
0
منوعات
06:57
أطل من الماء وأرعب السكان... بعد أن أثار رأس تمساح بلبلة كبيرة انكشفت الحقيقة المضحكة! (صور)
منوعات
06:57
أطل من الماء وأرعب السكان... بعد أن أثار رأس تمساح بلبلة كبيرة انكشفت الحقيقة المضحكة! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:50
وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية
أخبار لبنان
15:50
وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كارلا شمعون مجددًا على مسرح الموسيقي العالمي هانز زيمر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كارلا شمعون مجددًا على مسرح الموسيقي العالمي هانز زيمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رفح... بين ربط النزاع وإشعاله!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رفح... بين ربط النزاع وإشعاله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مدير الإستخبارات الأميركية في جولات شملت القاهرة والدوحة وتل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مدير الإستخبارات الأميركية في جولات شملت القاهرة والدوحة وتل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ماذا يقول أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي للـLBCI عشية إنطلاق رالي الربيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ماذا يقول أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي للـLBCI عشية إنطلاق رالي الربيع؟
0
أخبار لبنان
13:45
الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات
أخبار لبنان
13:45
الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ذكرى تأسيسها: جائزة نوبل للسلام ٣ مرات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ذكرى تأسيسها: جائزة نوبل للسلام ٣ مرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في اليوم العالمي للصليب الاحمر والهلال الأحمر... شبان وشابات يتحدثون عن شغفهم للتطوع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في اليوم العالمي للصليب الاحمر والهلال الأحمر... شبان وشابات يتحدثون عن شغفهم للتطوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
2
فنّ
03:46
لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)
فنّ
03:46
لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)
3
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
4
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
5
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
6
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
7
فنّ
03:31
"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش
فنّ
03:31
"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش
8
منوعات
03:43
في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!
منوعات
03:43
في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More