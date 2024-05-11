الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-11 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
إذا صح ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من أنه يحتاج شهرين لمعركة رفح، فهذا يعني أن صيفاً حارًا ينتظر حرب غزة وتداعياتِها في المنطقة ولاسيما في جنوب لبنان.
كل الاستعدادات الإسرائيلية تشي بذلك، فالجيش الإسرائيلي أمر الفلسطينيين في مناطق إضافية من رفح، بالإخلاء، والتوجه إلى ما يطلِق عليه المنطقةَ الإنسانية الموسعة.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث بعد غد الإثنين في ذكرى اغتيال مصطفى بدر الدين الذي اغتيل في سوريا.
وفيما لبنان غارق بين الفراغ والتمديد ، وآخره التمديد للبلديات، انتخابات في سوريا.
فقد حدّد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، في منتصف تموز المقبل، في استحقاق يُجرى للمرة الرابعة منذ اندلاع النزاع في سوريا منذ ثلاثة عشر عامًا.
الإعداد للانتخابات في سوريا يضيئ على ملف السوريين خارج سوريا.
ففي الأنتخابات السابقة صوَّت كثير من النازحين السوريين في مقر السفارة السورية في اليرزة.
اليوم ملف النزوح السوري مفتوح على مصراعيه في لبنان، بعدما قَدَّرت الأرقام أن أعدادهم تجاوزت المليونين في لبنان.
وما فجَّر صاعق هذا الملف، هو المليار يورو الذي قامت القيامة بشأنه، واعتبارُه رشوة للقبول ببقاء النازحين.
وهذا اللغم، إما يُفكَّك في الجلسة النيابية الأربعاء المقبل، وإما ينفجر بين رئيس الحكومة ومجلس النواب.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة النشرة المسائية
النشرة المسائية
مقدمة النشرة
مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-10
مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-10
مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-09
مقدمة النشرة المسائية 09/05/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-09
مقدمة النشرة المسائية 09/05/2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-08
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-08
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07
مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07
مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-10
مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-10
مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-09
مقدمة النشرة المسائية 09/05/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-09
مقدمة النشرة المسائية 09/05/2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-08
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-08
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07
مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-07
مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
13:24
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
منوعات
13:24
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
0
أخبار دولية
06:44
روسيا تعلن تحرير ست قرى في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
06:44
روسيا تعلن تحرير ست قرى في شرق أوكرانيا
0
آخر الأخبار
04:53
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
آخر الأخبار
04:53
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
0
منوعات
2023-10-20
بشرى سعيدة للبنانيين... موافقة فاتيكانية على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي! (فيديو)
منوعات
2023-10-20
بشرى سعيدة للبنانيين... موافقة فاتيكانية على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
رياضة
13:55
رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:17
تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور
فنّ
04:17
تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور
2
فنّ
04:56
زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)
فنّ
04:56
زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)
3
فنّ
04:20
بعد استعراض سيارتها الفارهة.. جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء
فنّ
04:20
بعد استعراض سيارتها الفارهة.. جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء
4
صحف اليوم
23:00
رسالة سورية للبنان... (الأخبار)
صحف اليوم
23:00
رسالة سورية للبنان... (الأخبار)
5
حال الطقس
01:40
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
حال الطقس
01:40
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
6
علوم وتكنولوجيا
04:50
الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!
علوم وتكنولوجيا
04:50
الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!
7
آخر الأخبار
04:34
معلومات الـLBCI: الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ
آخر الأخبار
04:34
معلومات الـLBCI: الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ
8
منوعات
06:45
رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!
منوعات
06:45
رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More