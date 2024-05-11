مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024

إذا صح ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من أنه يحتاج شهرين لمعركة رفح، فهذا يعني أن صيفاً حارًا ينتظر حرب غزة وتداعياتِها في المنطقة ولاسيما في جنوب لبنان.



كل الاستعدادات الإسرائيلية تشي بذلك، فالجيش الإسرائيلي أمر الفلسطينيين في مناطق إضافية من رفح، بالإخلاء، والتوجه إلى ما يطلِق عليه المنطقةَ الإنسانية الموسعة.



الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث بعد غد الإثنين في ذكرى اغتيال مصطفى بدر الدين الذي اغتيل في سوريا.



وفيما لبنان غارق بين الفراغ والتمديد ، وآخره التمديد للبلديات، انتخابات في سوريا.



فقد حدّد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، في منتصف تموز المقبل، في استحقاق يُجرى للمرة الرابعة منذ اندلاع النزاع في سوريا منذ ثلاثة عشر عامًا.



الإعداد للانتخابات في سوريا يضيئ على ملف السوريين خارج سوريا.



ففي الأنتخابات السابقة صوَّت كثير من النازحين السوريين في مقر السفارة السورية في اليرزة.



اليوم ملف النزوح السوري مفتوح على مصراعيه في لبنان، بعدما قَدَّرت الأرقام أن أعدادهم تجاوزت المليونين في لبنان.



وما فجَّر صاعق هذا الملف، هو المليار يورو الذي قامت القيامة بشأنه، واعتبارُه رشوة للقبول ببقاء النازحين.



وهذا اللغم، إما يُفكَّك في الجلسة النيابية الأربعاء المقبل، وإما ينفجر بين رئيس الحكومة ومجلس النواب.





