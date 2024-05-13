مقدمة النشرة المسائية 13-05-2024

ملف النازحين يطرح نفسَه بقوة، من السرايا إلى ساحة النجمة إلى حارة حريك، والبارز هذا المساء موقف لافت للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي طالب الدولة اللبنانية بأن تطلب من واشنطن إلغاءَ قانون قيصر أي رفع العقوبات عن سوريا.



نصرالله أعتبر أن مشكلةَ النازحين ليست في سوريا بل لدى اللبنانيين، وفي الماضي كانت قوى 14 آذار تمنع إعادةَ النازحين، اليوم هناك الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لا يريدون عودة النازحين، هناك أن عودة النازحين تستلزم الكلامَ مع مع سوريا، وهناك أن النازح يفضِّل البقاء في لبنان.



نصرالله حسم الموقف بالنسبة إلى الجنوب، فأعلن أن جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة كماً ونوعاً وتفرض معادلات والربط مع جبهة غزة هو أمر قاطع ، واللافت قولُه: الجبهة اللبنانية جنوبًا مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأميركي والفرنسي سلّما بهذه الحقيقة.



بالتأكيد ما بعد موقف نصرالله ليس كما قبله، وهذا المضمون سيكون مطروحًا على الجلسة النيابية بعد غد الأربعاء، وربما في قمة البحرين وربما في مؤتمر بروكسيل .







