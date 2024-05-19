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مقدمة النشرة المسائية 19-05-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-19 | 12:47
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مقدمة النشرة المسائية 19-05-2024
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مقدمة النشرة المسائية 19-05-2024

حتى إعداد هذه النشرة لم يتوضح رسميًا مصير الرئيس الإيراني والفريق المرافق معه في المروحية. 

الحادثة الجوية للرئيس الإيراني، سواء أكانت قضاءً وقدرًا، أو مخططًا لها، من شأنها أن تعيد خلط الأوراق في إيران وفي المنطقة، في توقيت بالغ الأهمية والخطورة، وتحديدًا في ذروة الصراع والحرب في غزة ودور إيران المحوري في هذه الحرب والذي بلغ حد انخراطها مباشرة فيه من خلال ضربها لأسرائيل ورد إسرائيل بالضرب في قلب إيران. 

يُذكر أن رئيسي كان في أذربيجان في وقت مبكر اليوم مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لافتتاح سد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وجاءت الزيارة على الرغم من العلاقات الباردة بين البلدين، بما في ذلك الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران عام 2023، والعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل، التي تعتبرها طهران عدوها الرئيسي في المنطقة. 

ومن المهم الإشارة إلى أن أخبارا ترددت ان الضربة الاسرائيلية على طهران انطلقت من أذربيدجان.  

المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبداللهيان و محافظ اذربايجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشم، وهي من بين ثلاث مروحيات في الرحلة الجوية، كان الرئيس إبراهيم رئيسي على متن المروحية التي كانت ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقله مع مسؤولين. 

وهبطت مروحيتان بسلام في تبريز، المدينة الكبيرة في الشمال الغربي، ولم يكن على متنهما رئيسي. 

مسؤول إيراني يقول لرويترز: "لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".
 

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