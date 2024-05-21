مقدمة النشرة المسائية 21-5-2024

ما زال العالم في حال ترقب لِما بعد الرئيس الإيراني وانعكاس ذلك على علاقة إيران بالمنطقة وبالعالم، خصوصًا أن هذه الوفاة جاءت في توقيت بالغ الدقة والأهمية في دور ايران في المنطقة.



هذا الأهتمام لم يحجب الضوء عن التطورات المتسارعة المتعلقة بحرب غزة.



وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أعلن أن إدارة الرئيس بايدن ما زالت "قلقة للغاية" إزاء عملية عسكرية كبيرة في رفح.



وفي قضية قرار الجنائية الدولية، أعلن بلينكن أن الإدارة الأميركية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة "رد مناسب" على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة. ولم يتطرق بلينكن إلى قرار الجنائية في ما يتعلق بقادة حماس.



وفي التداعيات الإعلامية لحرب غزة، وبعدما أوقفت إسرائيل عمل مكتب الجزيرة، أقدمت اليوم على خطوة تمثلت في مصادرة معدات وكالة أسوشييتد برس العالمية، لاتهامها بالتعامل مع الجزيرة.



لبنانيًا، موقف بالغ الأهمية أعلنه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من الدوحة قال فيه: إن الحرب ليست إلا في بداياتها وستستمر إلى آخر العام وربما تتجاوزه، وحتّى إلى ما بعد الانتخابات الأميركية .