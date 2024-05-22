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مقدمة النشرة المسائية 22-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-22 | 12:50
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مقدمة النشرة المسائية 22-05-2024
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مقدمة النشرة المسائية 22-05-2024
ودّعت ايران رئيسَها ابرهيم رئيسي ووزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان ورفاقَهما في مأتمٍ شعبي صباحا ومأتمٍ رسمي عصرا غاب عنه معظم الدول الغربية وحضره عددٌ من قادة وممثلي الدول الاسيوية والعربية ابرزهم امير قطر فيما كان بارزا وصولُ كلٍ من وزير خارجية السعودية ونظيره الاماراتي الى طهران بعد انتهاء المراسم الرسمية وعدم ظهور وزير الخارجية المصري خلالها.
رئيسي ورفاقُه سينقلون غدا الى مثاويهم الاخيرة لتنطلق اعتبارا من الجمعة الايام الخمسون التي تفصل النظام الايراني عن انتخابات رئاسية جديدة وعن التحضير لمن سيخلف المرشد الاعلى.
ايام اما تأتي لايران برئيسٍ محافظ يكون اكثر تشددا من رئيسي واما برئيس اصلاحي يكون اكثرَ اعتدالا.
وفي الحالتين لا تغيير في الاتجاه السياسي للبلاد لا دوليا ولا داخليا وهذه هي الرسالة التي ارسلتها طهران اليوم عندما اعطت اسماعيل هنية وحدَه الكلام في التشييع ليعلن مواصلة المقاومة حتى تحرير الارض وفي قلبها القدس.
حدثُ ايران اليوم وازاه بالاهمية اعلان النروج وايرلندا واسبانيا اعترافَهم بالدولة الفلسطينية قريبا في محاولة لانهاء الحرب واحياء محادثات السلام.
اعلانٌ علق عليه البيت الأبيض قائلا: إن جو بايدن يعتقد أن إقامةَ دولة فلسطينية يجب أن يتمَ من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة مع تأييدِه القوي لحل الدولتين.
بين الحدث الفلسطيني والحدث الايراني يمكن القول إن حرب طوفان الاقصى جددت التركيزَ على حل الدولتين وهو ما تعتبره دول كثيرة اولها الدول العربية طريق السلام.
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