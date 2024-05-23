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مقدمة النشرة المسائية 23-05-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-23 | 13:28
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مقدمة النشرة المسائية 23-05-2024
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مقدمة النشرة المسائية 23-05-2024

على الأقل ظاهريًا ، عادت البرودة إلى الملف الرئاسي، بعد اسبوع حافل من تحريك سفراء الخماسية له. 

الأسبوع المقبل سيكون أسبوع النازحين السوريين بامتياز إذ ينعقد مؤتمر بروكسيل ، فيُعرَف الإتجاه الذي سيسلكه هذا الملف . 
في الداخل اللبناني ، ما زالت المواقف تراوح مكانها فيما جبهة الجنوب على حالها من التوتر والتصعيد . 

في هذا السياق ، يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غروب غد الجمعة ، وكلمته هي الاولى بعد مقتل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي. 

داخليًا أيضًا ، وعلى المستوى الأمني ، هل الكشف عن المسدسات التركية الواصلة إلى مرفأ طرابلس هي الجزء الظاهر من جبل الجليد ؟ هل هناك منظومة تبدأ بالمسؤولين في مرفأ طرابلس وبتواطؤ مع معنيين في المرفأ و هل أصبح مرفأ طرابلس مرتعًا للتهريب؟ 

في ملف حرب غزة ، كان لافتًا ما اعلنته حركة حماس من أنها تحتجز ضابطا إسرائيليا برتبه كولونيل كانت احتجزته في هجوم السابع من  تشرين الأول الفائت. يأتي هذا الكشف في وقت يضغط أهالي الأسرى على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ويبدو أنهم يقتربون من فرض أجندتهم عليه . 

في ارتباط بحرب غزة ايضا ، أعلن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية اليوم ان إحدى العمليات التي شنتها الجماعة هذا الأسبوع نفذت باتجاه البحر المتوسط.

يذكر أنها المرة الاولى التي يتم فيها الكشف عن هذا التطور. 

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