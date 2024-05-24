مقدّمة النشرة المسائيّة 24-05-2024

ردَّت إسرائيل على الجنائية الدولية : " لن نلتزم.. " ، هذا يعني أن حرب غزة ستتواصل ، وأن معركة رفح لن تتوقف ، وأن الأجندة العسكرية الاسرائيلية، سواء في غزة أو في رفح، أو في جنوبي لبنان مستمرة ، وما قرار المحكمة سوى خطوةٍ معنوية غيرِ ملزمة.فالوزير في حكومة الحرب الاسرائيلية بيني غانتس أعلن أن إسرائيل ستواصل ما وصفها بـ "حربها العادلة والضرورية" على حماس، من أجل إعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل.موقف أكثرُ تشدداً أعلنه وزير المال بتسلئيل سموتريتش، مفاده أن إسرائيل لن تقبل حكممحكمة العدل الدولية. وقال سموتريتش، وهو زعيم أحد الأحزاب الدينية القومية في الحكومة ، إن مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على حماس بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود...في المشاورات حيال المنطقة، إتصال هاتفي بين الرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، من دون ان اي تفاصيل إضافية . لكن أكسيوس قالت إن بايدن سيطلب من القاهرة استئناف إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة ...داخليًا الجميع في انتظار زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.. وفي المعلومات الخاصة بال " ال بي سي " لو دريان يحمل مقترحًا بعقد حوار لبناني - لبناني في باريس ... داخليًا أيضًا ملف طفا على سطح الأحداث ، غيرُ فضيحة المسدسات المهربة عبر مرفأ طرابلس... فضيحة تحرش جديدة في إحدى مدارس كفرشيما.