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مقدمة النشرة المسائية 25-5-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-25 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 25-5-2024
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مقدمة النشرة المسائية 25-5-2024

يخوض لبنان الاثنينَ المقبل معركة ً ديبلوماسية قاسية في مواجهة الاوروبيين خلال مؤتمر بروكسل للنازحين.

خطته بركيزتين:

رفضُ ابقاء النازحين السوريين على ارضه وهو ملخصُ ما سيعلنه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ولكنْ هذه المرة باسم اللبنانيين موحَّدين. 

واللوبيينغ لصالح لبنان، تحت عنوان ان الازمة باتت اكبرَ بكثير من تأمين الاموال وهي تطال مصيرَ بلد ومستقبل شعبه.

وهو ما يعمل عليه المدير العام للامن العام الياس البيسري في بروكسل منذ الاربعاء بتوجيه من الرئيس نيجب ميقاتي.

سيرفع لبنانَ الصوت إذًا، لكنَّ الامل بالوصول الى نتيجة ضئيل، فنحن فعليًا عالقون بين الحكومة السورية التي تربط العودة برفع العقوبات وتأمين الاموال لمساعدة العائدين وبين المجتمع الدوليّ الذي يربط العودة بالحل السياسي ليس في سوريا وحسب انما المنطقة، وهو لم يتضح بعد.

وبالحديث عن المنطقة، خبران بارزان:

قرار بمعاودة مفاوضات صفقة الاسرى بين حماس واسرائيل هذا الاسبوع، بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين القطريّ والمصريّ وبمشاركة اميركية نشطة.

واجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبيّ ونظرائهم السعوديّ، القطريّ، الاماراتيّ، المصريّ والاردنيّ حول الوضع في الشرق الاوسط الاثنين.

اسبوع ٌحافل في انتظارنا، تتخلله محادثات المبعوث الرئاسيّ الفرنسيّ جان ايف لو دريان اعتبارًا من الثلثاء في بيروت وتطوراتُ ملفات عدة سياسية وامنية واجتماعية، لعلَّ ابرزَها اليوم كيفية حماية اطفالنا من التحرش.

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