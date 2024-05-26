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مقدمة النشرة المسائية 26-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-26 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 26-05-2024
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مقدمة النشرة المسائية 26-05-2024
غدًا الأنظار إلى مؤتمر بروكسيل.
لبنان استعد لهذا الاستحقاق من خلال تقرير سيقدمه عن معطيات النازحين في لبنان والذين يقسَّمون إلى ثلاث فئات:
فئة المكتملي مواصفات النازحين الذين دخلوا فيما الحرب مستعرة في سوريا.
فئة أنتهت صلاحية الأوراق الثبوتية.
فئة دخلت بعد تراجع المعارك وهي الفئة في غالبيتها لا تملك أوراقًا ثبوتية.
وسيطرح لبنان إعادة الفئة الثالثة إلى سوريا، وإعطاء مهلة للفئة الثانية لتسوية أوضاعها.
بالإضافة إلى التقرير، هناك كلمة مرتقبة لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي أجرى سلسلة مشاورات مع الرئيس نجيب ميقاتي قبل توجهه إلى بروكسيل.
مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد غد الثلاثاء، سيبحث بالدرجة الأولى ملف النازحين بكل أوجهه.
جنوبًا، يوم تصعيدي بامتياز حيث سقط ثلاثة مقاتلين لحزب الله، إثنان بواسطة مسيرة ضربت دراجة نارية في عيتا الشعب وأوقعت مقاتليَن، والثالث في الناقورة بعدما استهدفته مسيَّرة أيضًا.
في تطور ديبلوماسي بارز بين السعودية وسوريا، أعلنت السعودية اليوم تسمية سفير جديد لدى سوريا بعد أكثر من عام على استئناف العلاقات بين البلدين، وهو الأول للمملكة في دمشق بعد قطيعة استمرت من العام 2012.
السفير الجديد من خلفية عسكرية، إذ خدم في القوات المسلحة السعودية ورُفع إلى مرتبة لواء في 2019.
في استحقاق الانتخابات الإيرانية، أعلنت لجنة الانتخابات اليوم البدء بتلقي طلبات الترشح في مقر وزارة الداخلية بطهران اعتباراً من الخميس المقبل، 30 أيار، حتى الاثنين، 3 حزيران ، على أن تجري الانتخابات في 28 حزيران.
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