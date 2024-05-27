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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 27-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-27 | 12:55
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مقدمة النشرة المسائية 27-5-2024
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مقدمة النشرة المسائية 27-5-2024
وتيرة التصعيد العسكري ترتفع من رفح إلى جنوب لبنان:
في رفح، ما زالت عملية رفعِ الضحايا الخمسِ والأربعين مستمرة، مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن أن غارة جوية تسببت في اندلاع حريقٍ هائل أسفر عن مقتل خمسةٍ وأربعين شخصا في مخيمٍ بمدينة رفح. وقع الهجوم في حي تل السلطان حيث كان الآلاف يحتمون، وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجومَ الجوي الذي وقع أمس الأحد، استنادا إلى "معلومات مخابراتية دقيقة"، أدى إلى مقتل رئيس مكتب حركة حماس في الضفة الغربية وقيادي كبير آخر بالحركة كان يقف وراء هجماتٍ على إسرائيليين.
حادثةٌ ثانية في رفح على جانبٍ كبير من الخطورة، ولكن بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي: الجيش المصري تحدث اليوم عن وقوعِ حادثِ إطلاق نارٍ بمنطقة الشريط الحدودي في رفح، "أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفين بالتأمين"، كما قال في بيان له، فيما ذكر الجيشُ الإسرائيلي أن حادثَ إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل جندي مصري "قيد التحقيق".
على الجبهة مع لبنان يزداد التصعيد، فيما اللبنانيون منهمكون بما سيسفر عنه مؤتمرُ بروكسيل الذي يتابع ملفَ النازحين الذين تـُظهِر كلُ الوقائع أنهم يستمرون في النزوح يوميًا، بفضل المهربين.
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، يبدو ان في لبنان، كلَ يومٍ فضيحة. فبعدما اثارت "أل بي سي آي" فضيحةَ الزيوت المسرطِنة في مرفا بيروت، اليوم فضيحة "الأرقام الأمنية ". فهناك محظيون يضعون على سياراتِهم لوحاتٍ إسمُها "ارقام امنية" ما قصتها؟ التفاصيل في سياق النشرة، لكن البداية من مؤتمر بروكسيل.
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