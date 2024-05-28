مقدمة النشرة المسائية 28-5-2024

كأن هناك أزمة بين لبنان وأوروبا، سواء على مستوى النازحين السوريين في لبنان، أم على مستوى انتخابات رئاسة الجمهورية.



بالنسبة إلى ملف النازحين، الإتحاد الأوروبي كأنه استخدم العصا أمس في مؤتمر بروكسل، عارفا بنقاط ضعف لبنان، سواء لناحية وضعه المالي، وسواء لجهة غياب الدولة.



تكلَّم الإتحاد الأوروبي بلغة الجزم بأن النازحين سيبقون في لبنان، رمى الكرة في الملعب اللبناني، فكيف سيتصرف اللبنانيون؟ هل يرضخون لِما قاله الإتحاد الأوروبي؟ أم يتصرفون؟ وإذا أرادوا التصرف، فماذا سيفعلون؟



حتى الآن، وحتى إشعار آخر، حركة النزوح هي في اتجاه واحد، من سوريا إلى لبنان، لا المهرِّبون يسمعون أخبارا، ولا تعنيهم الإجراءات المتخذة على الحدود، لأنهم يتحايلون عليها، فسكك التهريب أقوى من الإجراءات.



على مستوى رئاسة الجمهورية، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يحاول من جديد، لكنه قبل وصوله إلى بيروت، كان هناك مَن ترجم له إلى الفرنسية حديث الرئيس نبيه بري إلى جريدة "الجريدة الكويتية" وربما لو قرأ الحديث قبل إقلاع طائرته من باريس، لكان بقي فيها.



هناك إذًا مأزقان أو معضلتان: النزوح باقٍ ويتمدد، وانتخابات رئاسة الجمهورية عالقة، وبين المأزقين هناك مَن يستفيد من تحلل الدولة، فتكون النتيجة: كل يوم فضيحة.



فضيحة اليوم أطنان من الطحين منتهية الصلاحية، لكن يُصنَع منها الخبز، تحوَّل المثل في لبنان من "اعطِ خبزك للخباز حتى لو أكل نصو" إلى "اعطِ خبزك للخباز حتى لو فسَد نصو".



البداية من المهمة شبه المستحيلة للموفد لودريان...