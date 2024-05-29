مقدمة النشرة المسائية 29-05-2024

لا نية دولية فعلية، ولا شيء قادر حتى الساعة على اجبار اسرائيل على وقف حربها في قطاع غزة.



وكل قرارات محكمة العدل الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية, واجتماعات مجلس الامن، وحتى اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين، جعلته تل ابيب مجرد حبر على ورق، عندما اعلن تساحي هنجبي، مستشار الامن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ان القتال مستمر في القطاع طوال العام 2024 على الأقل.



سبعة اشهر وربما اكثر صعبة اذا، تفصل العالم ولبنان عن نهاية العام.



فمجرد استمرار المعارك في القطاع، يعني استمرار حرب الاستنزاف التي يخوضها حزب الله على الحدود, وهو سبق ان اعلن رفضه الحديث عن اي وقف للنار هناك من دون وقف مشابه في القطاع.



الترجمة الواقعية لهذا الكلام، تجعل من الصعب الحديث عن تحقيق نتائج ايجابية في الملفات الداخلية، ابرزها ملف الانتخابات الرئاسية. وهذا ما ترجم اليوم من خلال محادثات المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان البيروتية.



وقد علمت ال lbci ان ما عرضه لودريان من دعوة الى حوار مختصر، يقال انه لم يحمل آلية واضحة، و ووجه بإصرار من قبل حزب الله وحركة امل على نقاط لا تراجع عنها :

-الحوار يجب ان يكون شاملا، يترأسه الرئيس بري، وفي مجلس النواب .



وتاليا، كما وصل المبعوث الفرنسي سيرحل، في انتظار حل يشمل المنطقة ككل، يبدأ من قطاع غزة.



هذا في وقت يزداد الاهتراء الداخلي، حتى بلغ اليوم مستوى "الفان الفقير" الذي اسقط نسرين من هيكله.



