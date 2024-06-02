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o
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مقدمة النشرة المسائية 2-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-02 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 2-6-2024
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مقدمة النشرة المسائية 2-6-2024
سؤالان يتمحور حولهما الوضع في غزة:
الأوّل، هل تسير خطة بايدن؟
والثاني، هل يعاد فتح معبر رفح؟ ووفق أي أسس؟
بالنسبة إلى السؤال الأول، إسرائيل متمسكة بشروطها، ولعل الشرط الابرز ما أعلن عنه وزير الدفاع من أنه في أي عملية تنهي هذه الحرب، لن نقبل بحكم حماس في غزة.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أعلن أن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب إذا وافقت عليه حماس .
إذًا، الملف ما زال في منتصف الطريق، ولم يظهر حتى الساعة ما يشير إلى أن خارطة طريق بايدن قد دخلت حيز التطبيق.
في ملف معبر رفح، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى قوله انه في الاجتماع الثلاثي في القاهرة الذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تمسكت مصر بموقفها الثابت لجهة ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.
لبنانيًا، الملف الرئاسيّ عند المربع الأول مجددًا، بعد بيان الخماسية ثم بعد انتهاء جولة لودريان، والكرة تلقفها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الذي يباشر لقاءاته بعد غد الثلاثاء.
لكن البداية من الملف الأكثر ضغطًا على اللبنانيين: ملف النازحين السوريين.
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