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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 3-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-03 | 12:47
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مقدمة النشرة المسائية 3-6-2024
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مقدمة النشرة المسائية 3-6-2024
المقترحات لانهاء حرب غزة عند النقطة الصفر مجددًا.
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر مقترحَ الرئيس الأميركي جو بايدن لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة "غير مكتمل".
ونقل المتحدث باسم الحكومة ديفيد مانسر عن نتنياهو قولَه إن "الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن غير مكتملة" مشيرا إلى أن "الحرب ستتوقف بهدف إعادة الرهائن" ومن ثم تجري مناقشات حول كيفية تحقيق هدف الحرب المتمثل بالقضاء على حماس.
إذا، الهدف الاسرائيلي، القضاء على حماس لم يتحقق، والحرب مستمرة.
على الجبهة مع لبنان، التصعيد مستمر، في هذا الوقت كشفت معطيات لمركز "علما" الاسرائيلي، أن حزب الله ضاعف اطلاق الطائرات والصواريخ خلال الشهر الأخير.
إيرانيًا، المرشد علي خامنئي أعلن أن هجوم السابع من تشرين الأول جاء في الوقت المناسب.
إيرانيًا أيضا، وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني في يوم بيروتي بامتياز، في أول زيارةٍ له بعد تسلم منصب وزير الخارجية بالانابة خلفاً للوزير حسين امير عبداللهيان.
رئاسيًا، يباشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط لقاءاته التشاورية من الأقطاب والكتل.
البداية من آخر المعطيات عن غزة في ظل استمرار تعثر اي مقترح .
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