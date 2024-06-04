مقدمة النشرة المسائية 4-6-2024

تحركت كل الملفات دفعة واحدة في ما خص حرب غزة وجبهة جنوب لبنان وملف الرئاسة اللبنانية.



قطر أعلنت بلسان المتحدث باسم الخارجية أنها تلقت المقترح الاسرائيلي. كما أعلنت أنها سلمت المقترح لحماس. وتكشف قطر أن الوثيقة الآن أكثر قربا لمواقف الطرفين، من دون أن تعطي أي تفاصيل إضافية.



فرنسا على خط المواقف والجهود، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه قال لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطة الفلسطينية يجب أن "تتولى إدارة" غزة.



من غزة إلى جنوب لبنان حيث دخل سلاح جديد إلى المعارك هو "سلاح الحرائق" سواء تلك التي اندلعت شمال إسرائيل أو تلك التي اندلعت جنوب لبنان، ويأتي دخول هذا السلاح الجديد في مناخ حار يسهِّل عمل هذا السلاح. كما يأتي في وقتٍ صعَّد فيه حزب الله من لهجته في ما يتعلق بالحرب.



في ملف رئاسة الجمهورية، بدأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط زياراته التشاورية فإلتقى على رأس وفد نيابي على التوالي، كلا من رئيس حزب القوات اللبنانية ثم رئيس التيار الوطني الحر، وكان لافتا أن الوفد المرافق إلى معراب لم يكن هو ذاته الذي رافقه إلى ميرنا شالوحي.



الجولة ستتوّج لاحقا، بعد اللقاءات مع مختلف الكتل، بإجتماع مع الرئيس نبيه بري.



البداية من حرب الحرائق...