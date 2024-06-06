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مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-06 | 12:52
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مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
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مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
بقي الحادث الإرهابيّ الذي تعرضت له السفارة الأميركية في عوكر، في واجهة الاهتمامات، مع تكشًّف خيوطه أكثر فأكثر، وما لفت الانتباه أكثر فأكثر إعادة الأضواء إلى ملف النازحين السوريين، والحادثة أعادة التذكير بخطورة هذا الملف إذ لم يعد من فارق بين مسجّل أو غير مسجّل، فالارهابي الذي قام بعملية إطلاق النار موجود بشكل شرعي ولم يدخل عبر التهريب، ما يطرح بجدية ملف النازحين ككل.
قضائيًا، تطور قضائي بارز، مدعي عام التمييز القاضي هاني حجار قرر كف يد القاضية غادة عون في الملفات التي تنظر فيها.
القاضية عون ردت بأن القرار باطل ومخالف للقانون ويتجاوز حد السلطة.
تربويًا، وبعد البلبلة التي حصلت عن الامتحانات الرسمية اكدت مصادر في وزارة التربية ان الامتحانات الرسمية للثانوية العامة قائمة في موعدها في كل لبنان ضمنا محافظتي الجنوب والنبطية من خلال امتحان موحد لجميع المرشحين.
ويبحث موضوع وضع اسئلة اختيارية ضمن بعض المواد لمراعاة الطلاب الذي لم ينجزوا المنهج بسبب الحرب الاسرائيلية.
في ملف غزة وجبهة جنوب لبنان ، يبقى السؤال الأساسي : هل تخاطر اسرائيل بفتح الجبهتين في آن واحد ؟
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