الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائية 8-6-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-08 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائية 8-6-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائية 8-6-2024

تطور بارز في حرب الرهائن بين إسرائيل وحماس.

فقد نجح الجيش الاسرائيليّ في تحرير أربع رهائن كانوا بين أيدي حماس منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول الفائت.

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيليّ كشف عن أن مئاتٍ من الجنود الإسرائيليين شاركوا في عملية خاصة، شهدت إطلاق نار لإنقاذ أربع رهائن أحياء، كذلك كشف أن العملية كانت قيد التخطيط منذ أسابيع، وسقط في العملية ضابط اسرائيلي. 

لم تتأخر حماس في الرد، فلم تعطِ أهمية للعملية بل إكتفت بالقول إن تحرير إسرائيل 4 رهائن بعد 9 أشهر دليل على الفشل وليس إنجازًا.
 
يأتي هذا التطور في وقتٍ يستمر تصعيد كبير في غزة حيث سقط  أكثر من مئتين وعشرة فلسطينيين ، في يومٍ هو الأكثر دموية في غزة. 

في الجبهة الجنوبية مع لبنان، وصولًا إلى الجولان السوري، يستمر التصعيد قائمًا، بحيث أعلن حزب الله أنه شن هجومًا جويًا بمسيرة إنقضاضية على مربضِ مدفعية في الجولان، وفي جنوبي لبنان غارة ٌ إسرائيلية على عيترون.

داخليًا، تتعدد المبادرات، ولكن ليس في الأفق ما يشير إلى نضوج أيٍّ منها، وجديد المبادرات، مبادرة للتيار الوطني الحر، في وقت لم تنتهِ حركة الحزب التقدمي الاشتراكي، ولم يُعرَف مصير مبادرة كتلة الاعتدال، من دون إغفال حركة اللجنة الخماسية، وبالتوازي معها تحرك الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

8-6-2024

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-30

مقدّمة النشرة المسائية 30-4-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-07

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-06

مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-05

مقدّمة النشرة المسائيّة 05-06-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-07

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-06

مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-05

مقدّمة النشرة المسائيّة 05-06-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-04

مقدمة النشرة المسائية 4-6-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-07

هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد؟.. أصبح شاباً مفتول العضلات! (صور)

LBCI
منوعات
03:30

اكتشاف غرفة مطلية بلون نادر تعود لمدينة "بومبي" الرومانية القديمة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
05:32

روسيا دمرت 3 مسيرات أوكرانية فوق أوسيتيا الشمالية

LBCI
آخر الأخبار
06:45

غانتس قرر تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا الليلة والذي كان من المفترض أن يعلن فيه استقالته من حكومة الحرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
ثقافة
13:58

بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي: حفل موسيقي لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الاسلاموفوبيا... هواجس عديدة وتأثير على نتائجِ الانتخابات لصالحِ اليمين المتطرف في أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
13:49

تحضيرات لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

القمة الفرنسية-الاميركية تُعقد على وقع خلاف بين البلدين حول الرئاسة والحرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مبادرة رئاسية جديدة على الطريق... وسط إخفاق مبادرتين سابقتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نتائج اليوم الاول من رالي الارز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في رياضة البادل.. حدث عالمي هو الابرز غدا في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

اسرائيل على لائحة العار الأممية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جبهة الشمال الإسرائيلية بين التهدئة والتوسعة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:04

جوانا كركي بسيارة سعرها نصف مليون دولار... من أين لك هذا؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:17

التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة

LBCI
فنّ
03:55

عمرو دياب يضرب معجباً حاول التقاط صورة معه! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:00

أخبرت حبيبها أنها حامل... ولكن لم تتوقع ما اكتشفته بعدها!

LBCI
خبر عاجل
11:30

سامي الجميل للسيد نصرالله: ضع لبنان أولا وتحرر وسلّم سلاحك للدولة والتزم القانون والدستور ونحن مستعدون للتعاون معك

LBCI
خبر عاجل
11:23

سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها

LBCI
أخبار دولية
16:33

رئيسة الوزراء الدنماركية "تتعرض للضرب" على يد رجل في كوبنهاغن

LBCI
فنّ
04:10

من بينهم ابن نجم عربي شهير... الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 50 قاصر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More