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مقدمة النشرة المسائية 10-06-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-10 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 10-06-2024
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مقدمة النشرة المسائية 10-06-2024

زلزالٌ انتخابيٌ أوروبي ولاسيما في فرنسا، بصعود اليمينِ المتطرف، ما دفع الرئيس ماكرون إلى حل البرلمان داعيا الى انتخاباتٍ تشريعية في الثلاثين من هذا الشهر والسابع من الشهر المقبل. 

الفريق المنتصر بدأ سلسلةَ مشاوراتٍ استعدادًا لهذه الانتخابات. 

صحيفة لو فيغارو كشفت عن اجتماعٍ هذا المساء بين Jordan Bardella ومارين لوبان مع Marion Maréchal، التي تم انتخابُها عضوًا في البرلمان الأوروبي، وقالت لو فيغارو إن المسؤولين الثلاثة يعتزمون مناقشةَ الانتخابات التشريعية المبكرة التي يأمل ماكرون أن تعيدَ خلطَ الأوراق وإلا يكمل السنوات الثلاث المتبقية من ولايته ضعيفًا. 

فرنسا التي ستنهمك في انتخاباتها التشريعية وفي الألعاب الاولمبية بين السادس والعشرين من تموز والحادي عشر من آب، هل ستجد حيزًا من الوقت لمواصلةِ اهتمامِها بالملف اللبناني؟ هل يغيب لبنان عن شاشة الاهتمام الفرنسي؟ 

وقد يلحقُ الاهتمامُ الأميركي بالاهتمام الفرنسي مع دخول الولايات المتحدة مدار الانتخابات الرئاسية.

في حرب غزة، وزير الخارجية الاميركي مجددًا في المنطقة، وباكورةُ مواقفِه اتهامُ حماس بالعرقلة قائلًا: " إذا كنتم تريدون وقفَ إطلاق النار، فاضغطوا على حماس لتقولَ نعم". 

حماس سارعت إلى الرد بلسان سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية الذي اعتبر أن موقفَ بلينكن منحازٌ لاسرائيل. 

في الحركة السياسية الداخلية، من منصة عين التينة، قصف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جبهتَي معراب وبنشعي. 

ردَّ على كلام رئيس تيار المردة أمس، فقال:  "من يريد أن يطرح نفسَه رئيساً أو جعجع "بدكن يعرف يحسب صحّ ويعرف مين الأول، كنا بواحد ما بيعرف يعدّ صرنا بتنين".
 

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