مقدمة النشرة المسائية 12-06-2024

عندما يتحدث وزير الخارجية القطري عن القلقِ من جسرِ الهوة الذي يأخذ كثيرا من الوقت بين اسرائيل وحركة حماس، وعندما يعلن نظيرُه الاميركي ان العملَ جارٍ لتهيئةِ مسارٍ يهدف الى وضعِ نهايةٍ للحرب وان حماس رفضت طرحَ وقفِ النار، فهذا يعني ان المواجهة مستمرة بين الطرفين، وستتخللها جولاتٌ من المحادثات واخرى من القتال.



في صلبِ هذه المواجهة نقع نحن، وهذا ما اكده انطوني بلينكن قائلا: ليس هناك شك لدي بأن أفضل طريقة للتوصلِ إلى حلٍ دبلوماسيٍ مع لبنان، التوصلُ إلى وقفٍ للنار في غزة، وهذا سيخفف قدراً هائلاً من الضغط، ختم الوزير الاميركي.



الضغط الذي تحدث عنه بلينكن تصاعدَ ميدانيا، من لحظةِ اغتيال "ابو طالب" وهو كادرٌ كبير من كوادر حزب الله امس، الى الردِ على العملية باستهداف شمال اسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات اليوم.



ضغطٌ لن يتوسعَ نحو حربٍ شاملة حتى الان، لأن للحربِ اسبابَها، وظروفَها ونتائجَها، وكلا الطرفين يدرسان ذلك بتأن، لا سيما مع ما يعتبره حزبُ الله فتحَ المواجهةِ الجوية مع اسرائيل.



وكما الوضعُ على حاله ميدانيا، كذلك رئاسيا.



فالحل هناك مؤجل، أما المبادرات، فلم تـُنضج حتى الساعة انتخاب رئيس، لا داخليا ولا خارجيا، حيث الاولوية اليوم لصفقة تؤمن وقف النار واطلاق الاسرى وتحقيق تفاهم ديبلوماسي مع لبنان بوساطة اميركية.