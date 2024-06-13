مقدمة النشرة المسائية 13-6-2024

عمليا، دخل لبنان مدار عيد الأضحى المبارك حتى منتصف الأسبوع المقبل، ومن علامات الدخول في مدار العيد زحمة الوافدين عبر المطار والإزدحام الأكثر من عادي الذي تشهده الطرقات، والانحسار النسبي للحركة السياسية التي في معظمها طبخة بحص أو محاولة لملء الوقت الضائع.



الحراك في الملف الرئاسي، لم يكتمل بعد، والمستوى الذي بلغه مازال يدور في النطاق النظري ، وهذه الخلاصة هي الجامع المشترك بين الكتل التي تتحرك.



في الملف الميداني في جنوب لبنان، مازال المراقبون في وضع الترقب للرد الذي سيقوم به حزب الله ردًا على الضربة التي تلقاها والتي اسفرت عن سقوط قادة ميدانيين بينهم الأرفع منذ بدء عملية الإسناد في الثامن من تشرين الأول الفائت.



علمًا أن رد الحزب بدأ فأعلن أنه شنّ هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات فاستهدف ست ثكنات ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.



كما أعلن الحزب أنه شن، بعدة أسراب من المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على ثلاث قواعد بينها قاعدة قال إنها تضم مقراً استخباراتياً "مسؤولاً عن الاغتيالات.