مقدمة النشرة المسائية 14-6-2024

هل قرعت طبول الحرب في جنوب لبنان؟ أم أن التصعيد الحالي مازال تحت السقف؟

المؤسسة العسكرية الاسرائيلية تعتبر أن ما يحصل بات يقترب من سقف الحرب، بعد ما قرر الكابينت مساء أمس نقل القتال من غزة الى لبنان، اثر انتهاء عملية رفح المتوقعة نهاية الشهر الجاري، على أن يترافق ذلك مع تجنيد ثلاثمئة ألف جندي احتياط.

هذا في التوقعات الاسرائيلية، فهل هذا يدخل في باب التهويل؟ أم أن اسرائيل وصلت إلى قناعة ألا خيار لتغيير المعادلة في الجنوب سوى

بالحرب؟

في هذه الحال، ما هو موقف واشنطن؟ هل تغطي الحرب على الجنوب كما غطت الحرب على غزة؟ الجواب بعد زيارة وفد أسرائيلي لواشنطن.

جنوب لبنان، في هذه الأثناء يشهد مزيدا من التصعيد: اسرائيل تستهدف المزيد من القيادات والمقار التابعة لحزب الله، والحزب يرد بسلسلة كثيفة من الصوايخ. وفي محاولة لتخفيف التصعيد، الموفد الأميركي آموس هوكستاين في اسرائيل الاثنين المقبل.

على مستوى الحراك الداخلي المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، يبدو أن كل التحركات التي شهدها الاسبوع الفائت والجزء الاول من هذا الاسبوع، قد أَطفأت محركاتها إلى ما بعد عطلة الأسبوع وعطلة الأضحى المبارك، التي تمتد حتى الثلاثاء المقبل.

البداية، من آخر التطورات المرتبطة بحرب غزة وصولا إلى جنوب لبنان...