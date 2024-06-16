مقدمة النشرة المسائية 16-6-2024

أضحى مبارك... هوكستين في المنطقة، مسؤولون إسرائيليون في واشنطن... الموفد الأميركي آموس هوكستين في تل أبيب غدًا، والتصعيد الأسبوع الفائت والذي يمكن أن ينزلق إلى حرب، سيكون محور محادثاته مع القادة الاسرائيليين ثم ينتقل إلى بيروت بعد غد.



في الموازاة، وزير الامن الاسرائيلي يوآف غلانت الى واشنطن هذا الشهر بدعوة من نظيره الأميركي لويد اوستن حيث ستكون التطورات في الجبهة الشمالية في صلب لقائهما. محور ثانٍ من اللقاءات الاسرائيلية الأميركية في واشنطن، من بينها لقاءات وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الامن القومي تساحي هنغبي.



هل تؤدي كل هذه اللقاءات إلى تفادي ما هو أكبر من التصعيد الذي قد ينزلق إلى حرب؟ القراءات تختلف في انتظار معرفة ما يحمله هوكستين، علمًا أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها هوكستين المنطقة من السابع من تشرين الأول الفائت، كما أن زيارات المسؤولين الاسرائيليين إلى واشنطن ليست الاولى منذ بدء عملية طوفان الأقصى، ما يعني أن مسار التصعيد مازال متقدمًا على مسار التسويات التي يبدو أنها لم تنضج بعد.