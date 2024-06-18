مقدمة النشرة المسائية 18-6-2024

هوكستاين يستطلع برًا، الهدهد يستطلع جوًا:



أكثر من أي وقت مضى، بات التلازم بين مساري رفح وجنوب لبنان قائمًا: إسرائيل لا تعدِّل في خططها لانهاء معركة رفح، حزب الله يربط الوضع في جنوب لبنان وشمال إسرائيل بما ستؤول إليه معركة رفح. بين هذه الألغام تنقَل الموفد الأميركي آموس هوكستاين بين تل أبيب وبيروت.



حمّلَ الإسرائيليون هوكشتاين رسالةً مفادها ان تل ابيب ستحسم قرارها بشان شن حرب على لبنان او الاستمرار في المساعي الدبلوماسية، بعد حوالي اسبوعين، اي مع انتهاء عملية رفح.



ومن بيروت أعلن هوكستاين "أننا نمرّ بأوقاتٍ خطيرة ولحظاتٍ حرجة ونحن نعمل معاً لنحاول أن نجد الطرق للوصول إلى مكان نمنع فيه المزيد من التصعيد".



وشدد على وجوب الوصولُ الى تهدئةِ على الجبهة الجنوبيّة، وهي قابلة للتطبيقِ على الرَغم من التصعيدِ الاخير. لكن وفي حال فَشَلِ المسعى الدبلواسيّ، فالامور سوفَ تتدهورُ وتذهبُ نحو حرب، حزب الله دخل بقوة على خط الرسائل: الاعلام الحربي للحزب عرض مشاهدَ استطلاع جوي، لمناطق شمال اسرائيل عادت بها مسيرة أطلق عليها إسم "هدهد".

وقد شملت المشاهد التي بثها مواقع سماها "بنك الأهداف" في شمال اسرائيل. اسرائيل لم تعلِّق سياسيًا، بل عبر الإعلام، على الفيديو الذي وزعه حزب الله والذي قدَّم له بحملة دعائية معلنًا عن أنه سيبث فيديو في غاية الأهمية. الأمين العام لحزب الله يطل عصر غد في ذكرى أبو طالب.