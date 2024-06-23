مقدمة النشرة المسائية 23-6-2024

طبولُ حربٍ وتصعيدٌ ومحادثاتٌ في آن واحد:عسكريًا، حزبُ الله استهدفَ موقعين عسكريين في شمال إسرائيل بمسيّراتٍ انقضاضية ردًا على اغتيالِ قياديٍ من الجماعة الاسلامية بعد ساعاتٍ من نشرِه مقطعًا مصورًا يحدد مواقع في إسرائيل مع إحداثياتِها.بالتزامن، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيُحَلّ قريبًا.جاء موقف نتنياهو في وقتٍ توجه وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف جالانت إلى واشنطن الأحد لمناقشةِ المرحلة التالية للحرب في غزة وما يجري من تصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان.وقال في بيان قبل أن يتوجهَ إلى واشنطن "نحن مستعدون لأي إجراءٍ يُحتملُ أن يكون لازما في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى".صحيفة "تلغراف" البريطانية، أوردت مقالا موسعًا عن أن حزب الله يخزِّن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت، وتحدث التقرير بالتفصيل عن نوعية الصواريخ المخزَّنة.وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية رد سريعًا ونفى في مؤتمر صحافيّ ما اوردته التلغراف كاشفًا عن دعوى قضائية سيرفعُها ضد الصحيفة وان جولةً ستتم غدًا في المطار للرد على ما اوردته التلغراف.في أجواء الانتخابات الفرنسية، أظهر استطلاعٌ للرأي نُشر اليوم الأحد أن من المتوقع أن يتقدمَ حزبُ التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية بنسبة 35.5 في المئة من الأصوات.