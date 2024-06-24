مقدمة النشرة المسائية 24-6-2024

أكثرُ من أربع وعشرين ساعة مرّ على التحقيق الذي نشرته صحيفة "التليغراف" البريطانية عن تخزينِ حزب الله صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت.



الرد اللبناني جاء على مستويات عدة: جولة في المطار لوزراء الأشغال والسياحة والإعلام والخارجية، برفقة سفراء وإعلاميين، مع تسجيل أن السفراء المعنيين والمؤثرين غابوا عن الجولة، ومع تسجيل أن أكثر من وزيرٍ معني، كالداخلية والدفاع، غابا عن الجولة التي لم تكن مفاجئة في نتائجها.



ما شاهده السفراء والإعلاميون لم يظهِر أن هناك صواريخ ومتفجرات، إذا تحقيق "التلغراف" غير صحيح، أما لماذا نشرته، فهنا تبدأ التحليلات الوزارية.



وزير الأشغال رد ذلك إلى أنها حرب نفسية لتشويه سمعة لبنان.



وزير السياحة ردّ التحقيق إلى أن السياحة في إسرائيل تراجعت والرد على هذا التراجع من خلال هذا التحقيق.



واللافت أن توصيف تحقيق "التليغراف" بأنه سخيف ورد على لسان وزيري الاشغال والإعلام.



حزب الله المعني الأول بما أوردته التلغراف، علق بلسان النائب في كتلته النيابية إيهاب حماده الذي أعلن أن "المقاومة ليست بحاجة للمطار لإيصال سلاحِنا، ومن يظن أن أسلحتَنا مستوردة فهو واهم، وللعدو والصديق نقول إن مقاومتَنا هي التي تنتج هذه الأسلحة المتطورة وقد أحدثت انتصارا علميا وتكنولوجيا مبهرا".



إسرائيل التي وًجِّهَت إليها أصابعُ الأتهام بأنها تقف وراء تحقيق التليغراف، التزمتِ الصمت ولم تدلِ بأيِ موقف.



البداية من لقاءات غالانت في واشنطن...