مقدمة النشرة المسائية 25-6-2024

في حرب غزة، الجيش الاسرائيليّ يواصل عملياته في رفح.



في جبهة الإسناد في جنوب لبنان، يقول مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ تساحي هنجبي الثلاثاء إنّ إسرائيل ستقضي الأسابيعَ المقبلة في محاولةِ حلِّ الصراع مع حزب الله وإنها تفضل حلًا دبلوماسيًا.



موقفٌ كنديٌ قديمٌ جديد، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي تقول في بيان "رسالتي للكنديين كانت واضحة منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط: هذا ليس الوقتَ المناسب للسفر إلى لبنان. وبالنسبة للكنديين الموجودين حاليا في لبنان، فقد حان الوقت للمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة".



في الوضع الداخليّ اللبنانيّ، خطفَ مؤتمر بكركي بحضور امين سر الفاتيكان، الأضواء، نجمُ المؤتمر غياب المكوِّن الشيعيّ، وعن بُعد، هاجم المفتي الجعفري الممتاز البطريرك الراعي.



في كلمة الكاردينال بييترو بارولين "أنا هنا اليوم في محاولة للمساعدة في التوصّل الى حلّ لأزمة لبنان المتمثّلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، من خلال محاولة التوصل الى حلول ٍ تناسب الجميع" .



المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي غاب عن المؤتمر، وجَّه برقية إلى الكاردينال بارولين هاجم فيها البطريرك الراعي على مواقفه، فتحدث عن "نداء بعض الرؤساء الروحيين في بلدي الذين يرَون ما تقوم به طائفة الفداء الأكبر ومقاوموها إرهابًا ممقوتًا، ولا يفتأ هذا الصوتُ يطالب بتطبيق قراراتٍ دولية عمليًا تُلزم لبنان من دون إسرائيل بقراراتٍ أممية مطبوخة بسُمِّ الظروف، و يرفع شعار الحياد".



ويَبلغ المفتي قبلان ذروة التصعيد فيقول: " وإذا كانت حماية ُالكنيسة والمسجد وتحريرُ هذا البلد وإغاثة ُمسيحيي سوريا ولبنان وفلسطين وطحنُ أنياب الجيش الصهيونيّ إرهابا ً فنحن أهلُ الإرهاب وأسيادُه".



كلام المفتي قبلان قوبل بالصمت.



في ملف الكلية الحربية، للمرة الأولى يخرُج قائد الجيش على صمته فيُعلن أنه يُفترَض بالقيّمين الحرصُ على انتظام العمل في الكلية الحربية لتجنب الفراغ وضخُ دم جديد في المؤسسة.