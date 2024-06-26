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o
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o
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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 26-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-26 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 26-6-2024
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مقدمة النشرة المسائية 26-6-2024
قال محمد رعد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة كلمته، فاعتبر ان بعض اللبنانيين يريدون ان يرتاحوا ويذهبوا الى الملاهي وشواطئ البحار ويعيشون حياتهم، وأن هؤلاء خلف ما اسماها الردية القاتلة التي تدمر مصالحَ الاوطان.
قال رعد كلمته ومشى، ولكن مواطنين كثرا لم يمشوا ولم يفهموا ما قاله رعد اصلًا...
الا اذا كانت معادلة حزب الله انتقلت من جيش شعب مقاومة, الى معادلة جديدة قوامها:
جيش، جزء من المواطنين، ومقاومة.
فليس كل من خالف رأيَ الحزب خائن، وليس كل من "لبس مايو وشرب كاس" مدمر للاوطان، والاهم ان اي مقاومة، من دون شعب وليس جزء منه، تسقط معادلتُها الذهبية.
اليوم، هذا الشعب امام واقع، افضل من وصفَه منسقُ الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث الذي قال: ان احتمال توسع حرب غزة نحو لبنان، كالشرارة التي ستشعل النار في البارود، وهذا يمكن ان يكون مروعًا.
كلام غريفيث جاء متزامنا مع معلومات خاصة بالـ LBCI افادت بان المسؤولين اللبنانيين تبلغوا رسالة اميركية, مفادها نجاح جهود واشنطن بالتوصل الى خفض التصعيد تدريجيا على الجبهة اللبنانية الاسرائيلية، ما يمهد الطريق لاستعادة العمل نحو الاتفاق النهائي حول الحدود بين البلدين, هذا فيما اعلن البيت الابيض انه لا يريد جبهةَ حرب جديدة بين لبنان واسرائيل، كاشفا انه بحث الحؤول دون ذلك مع وزير الدفاع الاسرائيليّ.
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