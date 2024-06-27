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o
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o
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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 27-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-27 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 27-6-2024
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مقدمة النشرة المسائية 27-6-2024
يتابع اللبنانيون، فجر اليوم، المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق، المرشح، دونالد ترامب. ويتابعون غدًا الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لكنهم، أي اللبنانيون، محرومون من ان يتابعوا هذا الاستحقاق في بلدهم. الولايات المتحدة الاميركية معنية بأكثر من بلد في العالم، لكنها لا تنشغل عن استحقاقها الرئاسي، وإيران المنخرطة في أكثر من ملف في المنطقة، لا تنشغل عن إستحقاقها الرئاسي دقيقة واحدة، أما لبنان فمأخوذٌ رهينة، وممنوع أن ينجز استحقاقاته بدءًا باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية التي مضى على الفراغ في سدّتها عشرون شهرًا.
في يوميات حرب غزة المعطيات تشير إلى أن الجيش الاسرائيلي ينقل المزيد من القوات من قطاع غزة إلى جبهة لبنان خشية توسّع الحرب الحالية مع حزب الله، ويدور الحديث عن قوات إضافية غير تلك الموجودة على الجبهة. ويأتي قرار نقل القوات من غزة إلى الحدود الشمالية، وفقاً للقناة الاسرائيلية 12، على خلفية انتقال الجيش الاسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، التي تشمل عمليات دهم واغتيالات موضعية، وبعد استكمال المهمة ضد حماس في رفح، ودائما بحسب القناة الاسرائيلية.
وفي سياق التحذيرات المتعلقة بلبنان، اعربت فرنسا عن قلقها الشديد حيال خطورة الوضع، وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن فرنسا التي تطلب تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تبقى "ملتزمة تماما الحؤول دون أي خطر تصعيد على الخط الأزرق والتوصل الى حل دبلوماسي.
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