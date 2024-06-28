مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024

مع أن الفارق في العمر هو أربع سنوات فقط، فإن عمر بايدن خذله وجعل ترامب يتقدَّم عليه، وجعل الديموقراطيين يقعون في ورطة. ليسوا قادرين على الإستمرار في السير ببايدن، والتغييرُ في منتصف الطريق، في عز المعركة، من شأنه أن يشكِّل مقتلًا لهم، كما يشكِّل سابقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية.



الرئيس بايدن أمضى أسبوعًا في عزلة مع فريق من المدربين في منتجع كامب دايفيد للتحضير للمناظرة، وفي ساعة الاختبار كان الانهيار صاعقًا، ما سبب صدمة لفريقه ومؤيديه .



ومن الديموقراطية الأميركية إلى الديموقراطية الإيرانية... يختار الايرانيون رئيسًا من بين أربعةِ مرشحين موالين للمرشد علي خامنئي. المراقبون لا يتوقعون تغييرات جذرية في إيران، لأن سياسة إيران بشأن البرنامج النووي أو دعمِ جماعاتٍ ومنظمات خارج إيران، من العراق ولبنان واليمن وسوريا وغزة، هو في يد خامنئي الذي يمسِك بالقرارات، وهو الذي يتخذها، والآخرون أدوات تنفيذية.



في حرب غزة، تُواصل إسرائيل تضييق الخناق في رفح، فيما تتواصل عمليات الحشد على الجبهة قبالة جنوبي لبنان... وفي سياق الأوضاع السياسية والميدانية، كان لافتًا اللقاء بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ محمد طقوش... ويأتي اللقاء بعد أيام على مقتل أحد قادة طلائع الفجر، التابعة للجماعة الاسلامية في بلدة الخيارة البقاعية، بغارة إسرائيلية.