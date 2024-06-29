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مقدمة النشرة المسائية 29-6-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-29 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 29-6-2024
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مقدمة النشرة المسائية 29-6-2024

من الجنوب، أراد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طمأنة اللبنانيين من قلق الحرب، وطالب اسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان وغزة.

كلام ميقاتي يتزامن مع تعديلات تحاول واشنطن ادخالها على صفقة تبادل الأسرى، هذا فيما العالم ينتظر اعلان اسرائيل انهاء عملية رفح، ودخولها المرحلة الثالثة من القتال.

مرحلة يفترض أن تشهد وقف العمليات القتالية وتنفيذ أخرى محدودة، من دون اعلان وقف الحرب. 

فهل يوقف حزب الله حينها عمليات المساندة التي ينفذها؟

سؤال تطرحه كل الجهات المعنية بالتفاوض والوساطات، فيما أكدت أوساط متقاطعة للـLBCI أن حزب الله لم يجب عليها بعد.

فالعملياتُ لم تتوقف، وحماس لم تعلن رأيها بهذا السيناريو لكي يقول الحزب ما عنده.  

هذا في لبنان، أما في نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية، ليس المهم فقط تقدم الاصلاحي مسعود بزشكيان على المحافظ سعيد جليلي، انما قراءة نسبة الاقتراع التي بلغت 40% فقط من أصوات الإيرانيين.

اليوم، الكل ينتظر نسبَ الاقتراع في الجولة الثانية. وهنا يقول مطلعون، كلما ارتفعت نسبة الاقتراع كلما ارتفعت حظوظ الاصلاحيين، والعكس يصب لصالح جليلي. 

وكما العين على نسب الاقتراع في ايران، كذلك في فرنسا التي يقترع مواطنوها غدا في انتخابات برلمانية، يتقدم فيها بحسب الاستطلاعات اليمين المتطرف.

أما الولايات المتحدة المقبلة على انتخابات رئاسية في تشرين الثاني المقبل، فتلفُها الضبابية حول مصيرِ من سيكون مرشح الديمقراطيين، وهل سيتنحى الرئيس بايدن عن الترشح؟  

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