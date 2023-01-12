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165 مليار دولار أضرار الظواهر المناخية الشديدة بالولايات المتحدة عام 2022
منوعات
2023-01-12 | 03:14
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165 مليار دولار أضرار الظواهر المناخية الشديدة بالولايات المتحدة عام 2022
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165 مليار دولار أضرار الظواهر المناخية الشديدة بالولايات المتحدة عام 2022
 تسببت عواصف وحرائق غابات وأعاصير وموجات جفاف شديدة بخسائر تجاوزت 165 مليار دولار في الولايات المتحدة العام الماضي مع "مفاقمة" تغير المناخ بعض الظواهر الجوية، وفق ما ذكر تقرير حكومي الثلاثاء.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن البلاد شهدت 18 كارثة جوية في العام 2022، وكان إعصار إيان الأكثر كلفة إذ أسفر عن خسائر بلغت قيمتها 113 مليار دولار.

وقال ريتشارد سبينراد المسؤول في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "يتسبب تغير المناخ في حدوث المزيد من الظواهر الشديدة التي تسبب أضرارا كبيرة وغالبا ما تؤدي إلى أخطار متلاحقة مثل جفاف شديد وحرائق غابات مدمرة وفيضانات وانزلاقات تربة خطيرة".

ومع خسائر بلغت 165 مليار دولار، احتل عام 2022 المرتبة الثالثة في التكاليف الإجمالية للكوارث المناخية بعد العام 2017 (إعصارا هارفي وإيرما) والعام 2005 (إعصار كاترينا).

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تعكس الكلفة الإجمالية للكوارث المناخية في الولايات المتحدة العام الماضي، بل فقط تلك المرتبطة بالكوارث الكبرى التي تسببت كل منها في أضرار تزيد عن مليار دولار، مشيرا إلى أن الكوارث التي بلغت خسائرها مليار دولار شكلت حوالى 85 % من الأضرار الإجمالية الناجمة عن كل الكوارث المناخية المسجّلة في الولايات المتحدة عام 2022.
 

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