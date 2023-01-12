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كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بأرقام عربية... وهذا سعرها!
منوعات
2023-01-12 | 04:40
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كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بأرقام عربية... وهذا سعرها!
أثار لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو ضجة كبيرة فور إعلان توقيعه مع نادي النصر السعودي. وفي اليوم الأول من تدريبه مع النادي، كان كريستيانو أول الواصلين الى الملعب، وتجول في المنصة والتقط الصور مع المشجعين بقميص تدريبات فريقه، وكان لزيّه حظوظ الشهرة نظراً لمكانته العالمية.
وعلى إثر ذلك، تناقل محبو رونالدو صوره، لافتين الانتباه إلى ساعته التي تحمل أرقاماً باللغة العربية، وهذا ما يشير الى تناغمه مع طبيعة المكان الموجود فيه.
وفي حديث لموقع
العربية.نت
، قال صاحب حساب "عالم الساعات" إن الساعة التي ارتداها رونالدو من ماركة "رولكس" هي "كوزموغرافدايتونا"، مطعّمة بالألماس بتصميم الباغيت، الشائع في المجوهرات والخواتم والساعات، وسُمي بهذا نسبة للخبز الفرنسي الشهير، وهو ماس صغير يكون مستطيلاً أو مربعًا، وحوافه مستقيمة أو مدببة وجوانبه طويلة.
وأوضح "عالم الساعات" أنه تم تصميم الساعة البلاتينيوم المتزينة بأرقام عربية لأول مرّة عام 1963 لتلبية احتياجات سائقي سيارات السّباق المحترفين، ويقدّر سعرها بـ650 ألف ريال سعودي، ما يقارب الـ173 ألف دولار أميركي. ونتيجة لأدائها العالي ومقياس تاكيمتري وثلاثة عدّادات، تسمح الساعة لمستخدمها قياس الوقت المنقضي، إضافة الى أن إطارها مقاوم للصدأ ومضاد للخدش ولا يتضرر لونه بالأشعة فوق البنفسجية، وهو مصنوع من السيراميك ومطلي بطبقة رقيقة من الذهب أو البلاتين.
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