تشيكي يدخل غينيس... نجح في "قضم" 36 علبة معدنية وقطعها إلى نصفين بأسنانه! (فيديو)

أثار التشيكي رينيه ريختر الإعجاب بفضل فكّيه القويّين بعدما نجح في "قضم" 36 علبة معدنية للمشروبات الغازية وقطعها إلى نصفين في خلال دقيقة واحدة فقط.

ومن خلال هذا الإنجاز الغريب، سجّل رينيه رقماً قياسيّاً في موسوعة غينيس العالمية لـ"عدد علب المشروبات المقسومة إلى النصف بالأسنان في دقيقة واحدة".

وكانت علب المشروبات المعدنية مملوءة بالماء، وسُمح لريختر استخدام يد واحدة وأسنانه لكل علبة.