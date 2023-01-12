مباشرةً على الهواء... مراسلة تتلعثم في الكلام وتتعرّض لوعكة صحية! (فيديو)

تعرّضت مراسلة قناة "CTV Edmonton" الكندية، جيسيكا روب، لوعكة صحيّة أثناء تقديم رسالتها مباشرةً على الهواء.

وفي التّفاصيل، فكانت روب تقدّم تقريرها قبل أن تبدأ بالتلعثم والارتباك في الكلام حتّى أنّ ملامح وجهها تغيّرت.

ولم تستطع روب أن تُكمل رسالتها وبدت وأنّها سقطت أرضاً قبل أن ينقطع البث مع روب ويعود إلى استوديو الأخبار.

وقد انتشر مقطع فيديو للحادثة بشكلٍ كبيرٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر رواد الإنترنت عن قلقهم حيال ما حصل مع المراسلة متمنّين لها دوام الصحة.