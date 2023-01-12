جريمة تهز ليبيا... قتلت زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة لكسره فناجين قهوة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ليل الثلاثاء أن سيدة أقدمت على قتل زوجها، بضربه على رأسه بعصا مكنسة حديدية وذلك بسبب كسره فناجين قهوة في المطبخ.

وبحسب المعلومات، فقد تمكّن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من كشف تفاصيل الجريمة الّتي وقعت في منطقة قرقارش في دائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

وبدورها، فقد اعترفت الجانية بارتكابها جريمة القتل "بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية، وسولت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه".

وقالت الزوجة إنها لم تكن تنوي قتل زوجها، الّذي تبيّن أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتيم الأب والأم، لكنها ضربته حتى لا يعيد الكرة "لأنه لا يفهم إلا بالضرب".

ولفتت إلى أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه بالأرض، ثم توقف عن التنفس فتأكدت من وفاته.

ويُذكر أن الجريمة المروعة هزت الشارع الليبي، الّذي صُعق بإجرام السيدة المذكورة وقدرتها على قتل زوجها، الّذي يعاني حالة صحية خاصة.