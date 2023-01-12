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ما هي أقوى وأضعف جوازات سفر في العالم لعام 2023؟
منوعات
2023-01-12 | 09:58
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ما هي أقوى وأضعف جوازات سفر في العالم لعام 2023؟
أعلنت شركة Henley & Partners عن لائحة أقوى وأضعف جوازات سفر في العالم لعام 2023.
وبعد تحليل البيانات الحصرية من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، طورت الشركة المؤشر بناءً على عدد الوجهات التي يمكن لحاملي جوازات السفر الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة.
ويشهد عام 2023 "تتويج" اليابان بالمركز الأول للعام الخامس على التوالي، إذ أصبح بإمكان المواطنين اليابانيين الآن زيارة 193 وجهة من 227 دولة بدون تأشيرة.
أما في المركز الثاني، فجاء جواز السفر الكوري الجنوبي والسنغافوري بدرجة 192 بدون تأشيرة.
ويتبع عدد كبير من الدول الأوروبية اللائحة المذكورة، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا في المركز الثالث بدرجة 190 دولة حول العالم. وجاءت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ في المركز الرابع برصيد 189 نقطة.
واحتلت النمسا والدنمارك وهولندا والسويد المركز الخامس مسجلة 188 نقطة.
كما احتلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة المرتبة السادسة والسابعة بنتيجة 187 و186.
ومن جهة أخرى، فتبقى أفغانستان في الدرجة الـ27 بدون تأشيرة، والعراق 29، سوريا 30، وذلك في أسفل مؤشر "Henley Passport".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
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