نجاح فصل التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي"... بعد جراحة معقدة استغرقت 11 ساعة

تمكن الفريق الجراحي المختص بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض، يوم الخميس، من فصل التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء.

وقد استغرقت العملية الجراحية المعقدة 11 ساعة، ونُفّذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية.

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه العملية تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من لدن القيادة الرشيدة وتعد العملية رقم 54 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وأضاف أن البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عامًا أن يعتني بـ127 توأمًا سياميًا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، مقدمًا لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي الشكر الجزيل على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر.

وأشار إلى أن ذلك الإنجاز الطبي يترجم الشعور الإنساني النبيل للقيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الخير للإنسان أينما كان، كما يعكس التفوق الطبي السعودي؛ الذي يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.