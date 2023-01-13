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حادثة مرعبة... وفاة ابنة الـ3 سنوات بعد العثور عليها داخل غسالة!
منوعات
2023-01-13 | 10:28
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حادثة مرعبة... وفاة ابنة الـ3 سنوات بعد العثور عليها داخل غسالة!
توفيت ابنة الـ3 سنوات بطريقة مرعبة مساء الخميس، بعد العثور عليها في غسالة ملابس.
وسارعت السلطات الفرنسية الى فتح تحقيق بشأن الواقعة.
وأكّد مكتب المدعي العام لصحيفة "لو باريسيان" اليومية، بأن والد الطفلة وجدها حيّة في الغسالة، لكنها توفيت في الطوارئ بعد ساعة. ولم يتم تحديد سبب الوفاة الرسمي.
وفي التفاصيل، فكانت الأسرة تبحث عن الطفلة في الشقة بعدما اختفت خلال وقت تناول العشاء. وعثر عليها عند الساعة الـ10:30 مساءً.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأنه لم يتم تشغيل الغسالة، لكنّ بابها كان مغلقاً.
وقال مصدر لصحيفة لوباريسيان إن "سبب وفاتها لم يعرف بعد، ويمكن ربطه بالاختناق حسب العناصر الأولى".
وأضاف: "من الواضح أنها لم تحمل أي آثار للضرب، وسيكشف تشريح الجثة أكثر من ذلك بكثير".
وتزعم الصحيفة الفرنسية أن للضحية أربعة أشقاء، ولا يوجد معلومات حول أماكن تواجدهم خلال الوقت الذي كان من المفترض أن تتناول خلاله العائلة العشاء.
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