الرسم الأصلي لغلاف مجلة "تان تان" يُطرح ضمن مزاد في باريس

يطرح مزاد يُرتقب تنظيمه الشهر المقبل في باريس، الرسم الأصلي لغلاف مجلد قصة "تان تان في الولايات المتحدة" الشهيرة، الذي أنجزه الفنان إيرجيه عام 1942، فيما يُتوقع أن تُسجل عملية البيع هذه رقماً قياسياً جديداً في هذا القطاع.

ويحظى هذا الرسم بشهرة عالمية، ويظهر فيه أحد زعماء الهنود الحمر في الولايات المتحدة يرتدي لباساً تقليدياً ويشير بإصبعه نحو "تان تان" المُقيد على أحد العواميد، فيما يلوح بفأس يمكسه بيده الأخرى.

ويزين الرسم منذ 80 عاماً غلاف المجلد الثالث من سلسلة مغامرات المراسل الصحافي البلجيكي الشاب، الذي يُعد أحد أكثر كتب السلسلة مبيعاً في الولايات المتحدة.

وتعود النسخة الأصلية التي ستطرحها دار "آر كوريال" للبيع وتعرضها حتى مساء السبت في أحد مقراتها ببروكسل، إلى عام 1942.

وفي تلك المرحلة، كانت قصة "تان تان في الولايات المتحدة" صدرت منذ عشر سنوات، لكنها لم تُنشر سوى بالأبيض والأسود.

وجرى اختيار هذا الرسم المُنجز بالحبر الهندي لأول إصدار ملون للكتاب الذي نُشر عام 1946، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُراوح السعر التقديري للرسم الذي يعرضه للبيع هاوي جمع بلجيكي لم تُذكر هويته، "بين 2.2 و3.2 ملايين يورو"، حسب دار "آر كوريال" الفرنسية التي تعرف عن نفسها بأنها الجهة الأبرز في تنظيم مزادات تتمحور على أعمال فنية من قصص مصورة.

وفي يناير (كانون الثاني) 2021، أعلنت الدار أن رسماً للفنان إيرجيه أعده عام 1936 لغلاف أحد مجلدات مغامرات "تان تان" بعنوان "زهرة اللوتس الأزرق" حقق رقماً قياسياً، إذ بيع مقابل مبلغ 3.2 ملايين يورو متضمناً النفقات.

وبيع الرسم الخاص بغلاف مجلد "المستكشفون على سطح القمر" عام 2016 لقاء 1.55 مليون يورو. وتقول مديرة "آر كوريال" في بلجيكا فينسيان دو ترو، إن هذا العمل "بين الرسومات التي تنتمي إلى تاريخ الفن"، معتبرة أن "إيرجيه يمثل إلى جانب ماغريت أهم اسمين في عالم الفن البلجيكي".

ويشكل الرسم أبرز عمل سيُطرح للبيع في باريس بتاريخ العاشر من فبراير (شباط). وتقول دو ترو إن "حجمه أكبر من الرسوم السابقة، وتفاصيله مثيرة للإعجاب بصورة أكبر".