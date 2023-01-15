كيف تبدو الأجواء قبل دقائق من انطلاق حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71؟

ينطلق حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71 الذي يقام في نيو أورلينز- لويزيانا في الولايات المتحدة الأميركيّة الساعة الثالثة فجرا بتوقيت بيروت، وستنقُله الـLBCI مباشرة على الهواء.



وللبنان حضور في هذا الحدث الجمالي العالي، اذا تشارك فيه ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون.



فكيف تبدو الأجواء قبل دقائق من انطلاق الحفل؟