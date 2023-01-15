أول ظهور لياسمينا زيتون في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (صور + فيديو)

تمثل ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون بلدها في حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71 الذي يقام في نيو أورلينز- لويزيانا في الولايات المتحدة الأميركيّة، والذي وتنقُله الـLBCI مباشرة على الهواء.



شاهدوا أول ظهور لياسمينا زيتون خلال حفل انتخاب ملكة جمال الكون في الفيديو المرفق.