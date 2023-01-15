حفل انتخاب ملكة جمال الكون... من تأهّل الى الـTOP16؟

تأهلت 16 مشتركة الى المرحلة نصف النهائية (الـTOP16) خلال حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71.



والبلدان التي تأهلت هي: بورتوريكو، هايتي، أستراليا، جمهورية الدومينيكان، لاوس، جنوب افريقيا، برتغال، كندا، البرو، جمهورية ترينيداد وتوباغو Trinidad and Tobago ، كوراساو Curaçao، الهند، فنزويلا، الولايات المتحدة وكولومبيا.