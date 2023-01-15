من تأهل الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71؟ (فيديو)

تأهلت 5 مشتركات الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71.



والبلدان التي تأهلت هي: فنزويلا، الولايات المتحدة، بورتوريكو، كوراساو Curaçao وجمهورية الدومينيكان.