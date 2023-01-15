الأميركية R'Bonney Gabriel ملكة جمال الكون (فيديو)

فازت الأميركية R'Bonney Gabriel بلقب ملكة جمال الكون الـ71.



وقد انتخبت الفنزويلية Amanda Dudamel وصيفة أولى لملكة جمال الكون، وAndreína Martínez من جمهورية الدومينيكان وصيفة ثانية.



يذكر أن حفل انتخاب ملكة جمال الكون أقيم في نيو أورلينز- لويزيانا في الولايات المتحدة الأميركيّة، ونقلته الـLBCI مباشرة على الهواء.