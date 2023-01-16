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ثاني أضخم جائزة في تاريخ أميركا... شبكة واحدة تفوز بجائزة 1,35 مليار دولار في يانصيب "ميغا مليونز"
منوعات
2023-01-16 | 04:47
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ثاني أضخم جائزة في تاريخ أميركا... شبكة واحدة تفوز بجائزة 1,35 مليار دولار في يانصيب "ميغا مليونز"
فازت شبكة تم سحبها في ولاية ماين في شمال شرق الولايات المتحدة بجائزة مالية طائلة تقرب من 1,35 مليار دولار، على ما أعلن منظمو سحوبات يانصيب "ميغا ميليينز" السبت.
ولم تُعرف بعد هوية الجهة الفائزة، لكن شبكة واحدة نجحت في إيجاد الأرقام الستة الرابحة، ما خوّل صاحبها حصد ثاني أكبر جائزة في تاريخ "ميغا ميليينز" بعد الفوز بمبلغ 1,53 مليار دولار خلال سحب أقيم عام 2018.
وأوضح مدير الشركة القائمة على اليانصيب بات ماكدونالد أن "هذه المرة الرابعة التي تُربح فيها جائزة لا تقل عن مليار دولار في تاريخ ميغا ميليينز".
وفي هذا السحب الذي أجري يوم الجمعة في 13 الشهر الجاري، وهو تاريخ يُنظر إليه على أنه نذير شؤم من البعض فيما يعتبره آخرون في المقابل فرصة مناسبة للفوز بألعاب الحظ، وجد 14 شخصاً في عشر ولايات أميركية الأرقام الخمسة الصحيحة 30، 43، 45، 46، 61. لكن شبكة واحدة مسحوبة في ولاية ماين وجدت الرقم الصحيح السادس، 14، ما خوّل صاحبها الفوز بالجائزة العملاقة.
وواصلت قيمة الجائزة الكبرى ارتفاعها منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر.
ويقام السحب المقبل لهذا اليانصيب الثلاثاء، مع جائزة كبرى محددة بعشرين مليون دولار.
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