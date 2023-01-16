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ناشد بايدن التدخل...أميركي مسجون في إيران يبدأ إضرابا عن الطعام
منوعات
2023-01-16 | 05:23
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ناشد بايدن التدخل...أميركي مسجون في إيران يبدأ إضرابا عن الطعام
أعلن مواطن أميركي مسجون في إيران الاثنين أنه بدأ إضرابا عن الطعام للفت انتباه الرئيس جو بايدن ليتحرك للافراج عنه.
وقال سياماك نمازي في رسالة مفتوحة "جل ما أطلبه سيدي هو تكريس دقيقة من وقتكم في الأيام السبعة المقبلة لمآسي الرهائن الأميركيين في إيران".
وأضاف "وحده رئيس الولايات المتحدة يملك سلطة إعادتنا جميعا إلى ديارنا إذا عقد العزم على ذلك".
أوقف رجل الأعمال من أصل إيراني سياماك نمازي في تشرين الأول/أكتوبر 2015 في إيران باتهامات تجسس يستمر في نفيها.
وأوقف والده باقر نمازي الموظف السابق في منظمة يونيسف عندما توجه إلى إيران في محاولة للافراج عن نجله. لكن سمح له بمغادرة البلاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لأسباب صحية.
وأفرج عن سياماك نمازي من السجن لفترة قبل أن يعاد إلى سجن إوين الذي تعرض لحريق خلال التظاهرات التي تهز البلاد.
وأتى الاعلان عن الاضراب عن الطعام في ذكرى الافراج عن خمسة أميركيين العام 2016، بعدما بدأت الولايات المتحدة وإيران تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم في عهد الرئيس باراك أوباما.
إلا ان سلفه دونالد ترامب انسحب من الاتفاق لكنه تمكن من الإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين من السجون الإيرانية في عملية تبادل.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة "تبذل قصارى جهدها" للتوصل إلى الافراج عن المواطنين الأميركيين المعتقلين في إيران.
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