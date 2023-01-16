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غوغل يحتفل بميلاد "ماما نونا"... من هي؟
منوعات
2023-01-16 | 07:33
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غوغل يحتفل بميلاد &quot;ماما نونا&quot;... من هي؟
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غوغل يحتفل بميلاد "ماما نونا"... من هي؟
سلّط محرّك البحث العالمي غوغل، اليوم في 16 كانون الثاني 2023، الضوء على ذكرى ميلاد الفنانة المصرية، كريمة مختار التي رحلت عن عالمنا عام 2017.


وقد احتفل غوغل بالذكرى الـ89 لميلاد كريمة مختار، معتبراً الراحلة نموذجاً للأم المصرية.


وفي تفاصيل حياتها، فولدت مختار في 16 كانون الثاني 1934 في محافظة أسيوط المصرية، ونالت شهرة كبيرة بتجسيد دور الأم مسرحياً، حينما قدّمت شخصية "زينب هانم جاد الله" في مسرحية "العيال كبرت".


ومن أشهر الشخصيات التى قدمتها كريمة مختار أيضاً، شخصية "ماما نونا" في مسلسل "يتربى في عزو"، كما قدمت أيضاً شخصية الأم زينب في فيلم "الحفيد"، وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة، التي اعتبرها النقّاد نموذجاً للأم المصرية.
 

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