السلطات الجزائرية تحذّر... جزارون يبيعون لحوم القطط بدلاً من الأرانب!

دعت الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر مواطنيها في بيان رسمي، نشرته عبر صفحتها الرسمية، إلى توخي الحذر من قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب ببلدية جسر قسنطينة.

وطلبت الدائرة من المواطنين في البيان توخي الحذر وذلك من خلال "التأكد من وجود رأس وذيل الأرنب ملتصقان بالذبيحة عند إقتناء هذه اللحوم".

وطمأن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" المواطنين أنه "تم تقديم تعليمات للجزارين بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة وليس على مستوى جسر قسنطينة فقط".