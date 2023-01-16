محاولة باءت بالفشل... القبض على متهمين بسرقة تمثال رمسيس الثاني في مصر

أعلنت النيابة العامة المصرية إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الشروع في سرقة تمثال فرعوني بمنطقة المحجر الجنوبي بأسوان.

وفي التفاصيل، فقد حاول المتهمون سرقة تمثال له "طابع أثري" يعود للملك رمسيس الثاني من عهد الفراعنة، يزن عشرة أطنان تقريباً ويبلغ طوله حوالي ثلاثة أمتار، في موقع خاضع لقانون حماية الآثار.

وأمرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء بحبس المتهمين لمدة أربعة أيام، وبسرعة التحري عن آخرين اشتركوا مع المتهمين المحبوسين في الجريمة.

وبعد القيام بمعاينة الموقع الّذي تبلغ مساحته 34 فدانا، تبيّن أنه غير محاط بسور مع وجود بعض الأحواض الرومانية به، مع تمثال الملك رمسيس الثاني المضبوط داخل المنطقة.

كما تم معاينة الهواتف المحمولة للمتهمين فتبين احتواؤها على مقاطع مصورة مرسلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لتماثيل يشتبه في أثريتها، إلى جانب فيديوهات عدة لأعمال حفر.